Rusya'da bir günde en yüksek Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı kayda geçti

Rusya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilenlerin sayısı 387 bin 623’e, ölü sayısı 4 bin 374’e çıktı.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 572 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 387 bin 623’e yükseldi.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana günlük ölü sayısı en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 232 artarak 4 bin 374’e, iyileşen sayısı ise 8 bin 264 artarak 159 bin 257’ye ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 39,4'ünde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 332 artarak 175 bin 829’a, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 330’a çıktı.

Şehirde toplam 74 bin 725 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

10 milyonun üzerinden test

İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 299 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon üzerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, 305 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.