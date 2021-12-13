Rusya'da bir genç, Ortodoks okulunun önünde kendini patlattı: En az iki yaralı

Rusya’da bir genç, Moskova yakınındaki bir Ortodoks okulunun önünde kendini patlattı. Olayda kendini patlatan genç ve bir kişi daha yaralandı.

The Moscow Times’da yer alan habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova yakınlarında bulunan Serpukhov şehrinde Vladychny Manastırı önünde 18 yaşında bir gencin kendini patlattığını açıkladı.

Gencin, manastırın Ortodoks Okulu’ndan mezun olduğu tespit edildi. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı, bir bacağının koptuğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı 15 yaşında bir gencin daha yaralandığını açıkladı.

TASS’ın aktardığına göre, patlama nedeniyle en az 12 kişi daha yaralanmış olabilir.

Interfax’a konuşan isimsiz bir kaynak, şüphelinin saldırıyı okula ve rahibelere yönelik nefretiyle gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.