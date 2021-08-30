Rusya'da Afganistan'daki kadınlar için destek gösterisi düzenleyen aktivistlere para cezası

T24 Dış Haberler

Rusya'da Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'daki kadınlara destek vermek için bir eylem düzenleyen iki aktiviste para cezası verildi.

AFP'nin aktardığına göre Moskova'daki Presnenski bölge mahkemesi, Artemi Pityukov ve Kseni Bezdeneznik'e "asayişi bozmaktan" 200 biner ruble (2 bin 670 dolar) para cezası verdi.

Aktivistler geçen pazartesi günü Moskova'daki Afganistan Büyükelçiliği önünde küçük çaplı bir eylem düzenlemişti. Eylem, Rusya'nın sert protesto yasalarına uymamak için aktivistler arasında boşluklar bırakarak düzenlenmişti. Dağınık protestolar için yerel yönetimden izin alınması gerekmiyor.

Bağımsız gözlemci OVD- Info'ya göre eylemlerde 6 kişi gözaltına alındı.