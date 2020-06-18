Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Rusya Federal Sağlık Denetim Servisi Roszdravnadzor, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 489 sağlık çalışanının öldüğünü duyurdu.

TASS'ın haberine göre, Roszdravnadzor Başkanı Alla Samoilova, artışın koruyucu ekipmanların tedarikinde yaşanan sorunlar olduğunu söyledi. Rusya'nın salgına başından itibaren tam olarak hazır olmadığını belirten Samoilova, "Doğrusu başından beri bazı sorunlar vardı, malzeme eksikliği yaşanıyordu. Ama bugün her şey bir plana göre, sağlık personellerinden herhangi bir şikayet almıyoruz" dedi.

Geçen ay Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 101'di.

Rusya'da son 24 saatte 7 bin 790 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam Covid-19 vaka sayısı 561 bini geçerken, can kaybı da 7 bin 760'a ulaştı. Rusya, virüsten en çok etkilenen üçüncü ülke konumunda.