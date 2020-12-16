Rusya'da 5 milletvekilinin ikinci kez Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı

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Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma'nın Başkanı Viyaçeslav Volodin, en az 5 vekilin Koronavirüs'e iki kez yakalandığını duyurdu.

Volodin, son bir haftada 11 Duma üyesinin daha testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu vesileyle 450 sandalyelik mecliste görülen vaka sayısı 157'ye yükselmiş oldu.

Volodin, Duma'daki oturum sırasında, "Asıl endişe verici olan 5 vekilimizin tekrar Koronavirüs'e yakalanmış olması" dedi.

"Antikor geliştirememişler ve tekrar enfekte oldular" diyen Volodin, meslektaşlarından yeni yılda yurtdışına seyahat etmemelerini ve sağlık düzenlenmelerine uymalarını rica etti.