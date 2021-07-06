Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü tespit edildi; arama kurtarma yetkilileri kurtulan olmadığını bildirdi

T24 Dış Haberler

Rusya'da kuleyle irtibatının kesildiği açıklanan uçağın düştüğü belirtildi. Uçağın enkazına ulaşan arama kurtarma çalışanları kurtulan olmadığını belirtti.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası üzerinde AN-26 tipi bir uçak radardan kayboldu ve kuleyle iletişimi kesildi.

Rusya sivil havacılık yetkilileri olay yerine helikopter gönderdikten bir süre sonra enkazı bulduklarını ifade etti.

TASS'ın aktardığına göre uçakta 22 yolcu ve 6 personel vardı. Rus haber ajanslarının acil durum yetkililerinden aktardığına göre kazadan kurtulan olmadı

Kaza yapan uçağın 1982'den beri kullanıldığı ifade edildi.