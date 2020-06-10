Rusya'da 20 bin tonluk petrol sızıntısı: 3 kişi gözaltına alındı

Rusya'nın Arktik bölgesinde faaliyet gösteren bir enerji santralinden yaklaşık 20 ton petrolün sızmasının ardından, 3 santral yetkilisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında santral müdürü Pavel Smirnov ve baş mühendis Alexei Stepanon da bulunuyor. Daha önce gözaltına alınan yönetici Vyacheslav Starostin ile birlikte üç şüpheli, çevre mevzuatını ihlal etmekten 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

29 Mayıs'ta Norilsk kentinde bir enerji santraline ait deponun çökmesiyle meydana gelen dizel yakıt sızıntısı, santralin çevresindeki doğal hayatı tehdit ediyor. Sızıntının nehirlere karışarak Arktik Okyanusu'na kadar ulaşmasından endişe duyuluyor.

Yetkililer, bölgedeki bir göle kısmen toplanan sızıntıyı burada kontrol altına almayı umut ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olayın ardından acil durum ilan etmişti. Çevre uzmanları ise sızıntıyı büyük bir çevre felaketi olarak nitelendiriyor.