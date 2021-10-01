Rusya'da 104 yıl sonra ilk kez kraliyet düğünü düzenlendi

T24 Dış Haberler

Bolşeviklerin 1917'de gerçekleştirdiği Ekim Devrimi ile son Rus çarı II. Nikolay'ı devirmesinden 100 yılı aşkın süre sonra ilk kez Rusya'da bir kraliyet ailesi düğünü yapıldı.

Romanov hanedanından gelen Grandük George Mihayloviç Romanov, St. Petersburg'daki Saint Isaac Katedrali'nde İtalyan nişanlısı Rebecca Virginia ile evlendi.

Romanov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çökmesinin ardından geri döndükleri ilk şehir olduğu için düğünü St. Petersburg'da yapmayı seçtiklerini ifade etti. Çarlık Rusyası'nın başkenti olan St. Petersburg'un adı SSCB döneminde Leningrad (Lenin Şehri) olarak değiştirilmiş, Rusya Federasyonu'nda isim tekrar değiştirilmişti.

Grandük, "St. Petersburg hem Rus, hem de Romanov hanedanının tarihidir" dedi.

Düğüne yemek servisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak da bilinen Yevgeni Prigozhin'in şirketi yaptı.

Fontanka.ru'nun aktardığına göre bin 500 konuğun arasında Avrupa kraliyet ailelerinden de 50 kişi de bulunuyordu.

Konuk listesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın da olduğu ifade edildi.