Rusya, cuma günü itibariyle Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye başlayacağını açıkladı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma gününden itibaren ülkenin Ukrayna sınırından askerlerini çekmeye başlayacağını duyurdu.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da yapılan bir askeri tatbikatta konuşan Şoygu, sınırdaki tüm askerlere 23 Nisan'dan itibaren kendi üslerine dönme emri verdi.

Şoygu, ''Ani incelememizin hedefine ulaştığına inanıyorum. Askerlerimiz ülkemizi güvenilir bir şekilde savunabileceğini kanıtladı'' dedi.

Rusya'nın bölgedeki asker yığınağı Batı ülkelerinin tepkisini çekmiş, Kiev-Moskova hattındaki gerilim üst seviyelere çıkmıştı.

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