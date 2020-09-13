Rusya, Covid-19 aşısı Sputnik V'i tüm ülkeye dağıtmaya başladı

Tescil sonrası test çalışmalarına tabi tutulan dünyanın ilk tescil edilen Covid-19 aşısı Sputnik V'nin aşılama çalışmaları önceki gün başkent Moskova'da başlamıştı. Aşıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, aşının ilk partisinin Rusya'nın bölgelerine gönderildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında "Pilot tedarik kapsamında, aşının Rusya'nın bölgelerine tedarikine yönelik lojistik zinciri oluşturulacak. Yüksek risk grubu içindeki vatandaşlara Covid-19 aşısının dağıtılmasına ve aşılamanın organizasyonuna yönelik süreçler belirlenecek" dendi.
Pazartesiye kadar her bölgeye ulaşacak
Rus Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, sınırlı miktarda yollanan aşıların pazartesiye kadar ülkenin her coğrafyasına ulaşmış olacağını söyledi.
Sputnik V aşısı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.