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Koronavirüs

Rusya, CNN'de yer alan haberi yalanladı: ABD'ye Koronavirüs aşısı konusunda işbirliği teklif etmedik

14 Ağustos 2020 15:23

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, Rusya'nın ABD'ye yeni tip Koronavirüs aşısı geliştirilmesi alanında işbirliği teklifi sunmadığını söyledi.

CNN'de yer alan bir haber hakkında Sputnik'e yanıt veren Kuznetsov, "Rusya Sağlık Bakanlığı, aşıyla ilgili olarak ABD tarafına resmi teklif sunmadı" dedi.

CNN, Rus yetkililerin Washington'a Covid-19 aşısı konusunda işbirliği teklif ettiğini ancak ret cevabı aldığını öne sürmüştü. Haberde, Moskova'daki Rus yetkililerin bunu doğruladığı da iddia edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.

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