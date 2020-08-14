Rusya, CNN'de yer alan haberi yalanladı: ABD'ye Koronavirüs aşısı konusunda işbirliği teklif etmedik

CNN'de yer alan bir haber hakkında Sputnik'e yanıt veren Kuznetsov, "Rusya Sağlık Bakanlığı, aşıyla ilgili olarak ABD tarafına resmi teklif sunmadı" dedi.

CNN, Rus yetkililerin Washington'a Covid-19 aşısı konusunda işbirliği teklif ettiğini ancak ret cevabı aldığını öne sürmüştü. Haberde, Moskova'daki Rus yetkililerin bunu doğruladığı da iddia edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta Koronavirüs'e karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı.