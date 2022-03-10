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Dünya

Rusya: Çin yaptırımlar sonrası uçak parçası vermeyi reddetti, Türkiye ve Hindistan ile görüşeceğiz

Ukrayna işgalinin ardından uygulamaya konulan Batı yaptırımları kapsamında Boeing ve Airbus da Rusya'ya yönelik parça tedarikini durdurmuştu

10 Mart 2022 18:38

Rusya havacılık otoritesinden bir yetkili, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini, bu yüzden parça tedariki ile ilgili Türkiye ve Hindistan ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Ukrayna işgalinin ardından uygulamaya konulan Batı yaptırımları kapsamında Boeing ve Airbus da Rusya'ya yönelik parça tedarikini durdurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı hafta içinde yaptığı açıklamada, Rus sivil uçuşlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Euronews'in haberine göre sivil uçakların uçuşa elverişliliğini sağlamaktan sorumlu Rus sivil havacılık kurumu Rosaviatsia yetkilisi Valery Kudinov, yaptığı açıklamada, Çin'in talebini reddetmesinin ardından parça tedariki ile ilgili Türkiye ve Hindistan ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Kudinov, Rus şirketlerin çoğu yurtdışında tescilli uçaklarını ABD ve AB'nin havacılık sektörüne uyguladığı yaptırımlarının ardından Rusya'ya kaydettirdiğini ve bazı firmaların da ellerindeki uçakları leasing şirketlerine iade etmelerinin beklediğini dile getirdi.

Ankara, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı kınamış olsa da yaptırım uygulamadı.

"Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu söylemişti.

Psaki, Beyaz Saray'ın, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde rol almasını olası görüp görmediği sorusuna, "Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki oylamalarda çekimser kaldığını ve büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz." demişti.

Ayrıca Psaki, 'yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceğini' ifade etmişti.

Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarıyla ilgili uyarısına tepki

Psaki'nin açıklamasına Çin'den tepki geldi. Pekin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptırımların sorunları çözmenin temel ve etkili bir yolu olmadığını ifade ederek, "Çin, her türlü tek taraflı yaptırıma veya ABD'nin sınır ötesi yargı yetkisi kullanma girişimine karşıdır." dedi.

Cao, Washington yönetiminin, Ukrayna sorunu ve Rusya ile ilişkilerini ele alırken Çin'in endişelerini dikkate alması, haklarını ve çıkarlarını zedelememesi gerektiğini belirterek, "Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak üzere tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

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