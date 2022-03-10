Rusya: Çin yaptırımlar sonrası uçak parçası vermeyi reddetti, Türkiye ve Hindistan ile görüşeceğiz

Rusya havacılık otoritesinden bir yetkili, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini, bu yüzden parça tedariki ile ilgili Türkiye ve Hindistan ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Ukrayna işgalinin ardından uygulamaya konulan Batı yaptırımları kapsamında Boeing ve Airbus da Rusya'ya yönelik parça tedarikini durdurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı hafta içinde yaptığı açıklamada, Rus sivil uçuşlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Euronews'in haberine göre sivil uçakların uçuşa elverişliliğini sağlamaktan sorumlu Rus sivil havacılık kurumu Rosaviatsia yetkilisi Valery Kudinov, yaptığı açıklamada, Çin'in talebini reddetmesinin ardından parça tedariki ile ilgili Türkiye ve Hindistan ile irtibata geçeceklerini söyledi.

Kudinov, Rus şirketlerin çoğu yurtdışında tescilli uçaklarını ABD ve AB'nin havacılık sektörüne uyguladığı yaptırımlarının ardından Rusya'ya kaydettirdiğini ve bazı firmaların da ellerindeki uçakları leasing şirketlerine iade etmelerinin beklediğini dile getirdi.

Ankara, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı kınamış olsa da yaptırım uygulamadı.