Rusya: Çin yaptırımlar sonrası uçak parçası vermeyi reddetti, Türkiye ve Hindistan ile görüşeceğiz

"Çin'in büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz"
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu söylemişti.
Psaki, Beyaz Saray'ın, Çin'in Ukrayna krizinin çözümünde rol almasını olası görüp görmediği sorusuna, "Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki oylamalarda çekimser kaldığını ve büyük oranda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyduğunu görüyoruz." demişti.
Ayrıca Psaki, 'yaptırımlara uyulmaması halinde bunun ABD'yi misilleme adımlar atmaya götürebileceğini' ifade etmişti.
Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarıyla ilgili uyarısına tepki
Psaki'nin açıklamasına Çin'den tepki geldi. Pekin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptırımların sorunları çözmenin temel ve etkili bir yolu olmadığını ifade ederek, "Çin, her türlü tek taraflı yaptırıma veya ABD'nin sınır ötesi yargı yetkisi kullanma girişimine karşıdır." dedi.
Cao, Washington yönetiminin, Ukrayna sorunu ve Rusya ile ilişkilerini ele alırken Çin'in endişelerini dikkate alması, haklarını ve çıkarlarını zedelememesi gerektiğini belirterek, "Çin vatandaşlarının ve şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı şekilde korumak üzere tüm gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.