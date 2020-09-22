Rusya, Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısını yaptıranlarda yan etki görülmediğini duyurdu

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Rusya'nın başkentinde Çin'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının denemelerine katılan gönüllülerin hiç yan etki bildirmediği açıklandı.

Rusya, CanSino Biologics ve Çin ordusunun araştırma kolu tarafından geliştirilen aşının üçüncü safha denemelerine geçen ay izin vermişti. Petrovax şirketi, Ad5-nCoV isimli aşıyı yaptırmak için 3 binden fazla kişinin gönüllü olduğunu söylemişti.

Petrovax'tan yapılan açıklamada, "Bütün gönüllüler iyi durumda. Hiç kimse yan etki görmedi" denildi.

İlaç şirketi, gönüllülerin virüse karşı bağışıklık kazanmasını beklediklerini söyledi. İlk soruların kasım ayında geleceği ifade edildi.

Petrovax, Rusya aşıyı tescillerse ayda 4 milyon doz üretebileceklerini ifade etti.