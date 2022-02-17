Rusya: Bugün ABD'ye güvenlik garantileri yanıtını göndereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün ABD’ye güvenlik garantileri hakkındaki yanıtı göndereceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Lavrov, bugün ABD’ye güvenlik garantileri yanıtını göndereceklerini söyledi.

Rusya, NATO'nun genişlemesinden duyduğu endişe de dahil olmak üzere çekincelerini yazılı bir liste halinde NATO'ya iletmişti. Washington, Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi talebini de reddetmişti.

Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın temel güvenlik kaygılarını gidermediğini söylemişti.

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