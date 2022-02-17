T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Bugün ABD'ye güvenlik garantileri yanıtını göndereceğiz

17 Şubat 2022 12:47

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün ABD’ye güvenlik garantileri hakkındaki yanıtı göndereceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İtalyan mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Lavrov, bugün ABD’ye güvenlik garantileri yanıtını göndereceklerini söyledi.

Rusya, NATO'nun genişlemesinden duyduğu endişe de dahil olmak üzere çekincelerini yazılı bir liste halinde NATO'ya iletmişti. Washington, Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi talebini de reddetmişti. 

Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya'nın temel güvenlik kaygılarını gidermediğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

rusyadışişlerilavrovgüvenlikgarantileri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24