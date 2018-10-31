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Dünya

Rusya / Borisov: S400 teslimatı Türkiye'ye opsiyon oluşturuyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ekim (DHA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Rus uçaksavar füze sistemleri S-400'ün Türkiye tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşmenin, teslimatın ana kısmının tamamlanmasının ardından yeni bir opsiyon oluşturduğ

31 Ekim 2018 13:36

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ekim (DHA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Rus uçaksavar füze sistemleri S-400\'ün Türkiye tarafından satın alınmasına ilişkin sözleşmenin, teslimatın ana kısmının tamamlanmasının ardından yeni bir opsiyon oluşturduğunu söyledi.
Borisov, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Hava savunma sistemimizi isteyen çok; ilk opsiyon Türkiye\'de\" dedi; ancak, opsiyon hacmini belirtmedi.
Türkiye ve Rusya, uçaksavar füze sistemleri S-400 üzerinde Aralık 2017\'de bir kredi anlaşması imzaladı. Ankara, Türk personelinin hizmet edeceği iki hava savunma sistemi alayı alacak.
Taraflar, Türkiye\'de S-400 üretiminin geliştirilmesinde teknolojik işbirliğine de karar verdiler. ABD ve NATO temsilcileri, bu anlaşma için Ankara\'yı eleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekim ayı sonunda, Rus S-400 hava savunma sisteminin kurulumunun Ekim 2019\'da Türkiye\'de başlayacağını duyurdu.

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