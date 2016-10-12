Rusya: Boris Johnson'ın sözleri utanç verici

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Londralıları Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlemeye çağırmasının ardından Moskova'dan İngiltere'ye "Uluslararası anlaşmaları unutmayın" uyarısı geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Johnson'ın sözlerini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Johnson'ın sözlerinin 'histerik bir Rus düşmanlığı'nı yansıttığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da 1969'da imzalanmış olan Viyana Konvansyonu'nu hatırlatarak, "Muhtemelen İngiltere Dışişleri Bakanı'nın bu anlaşmadan haberi vardır. İngiltere ülkesinde görev yapan Rus diplomatların güvenliğinden sorumludur" dedi.

Boris Johnson dün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen hava saldırılarını kınamış ve Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Johnson, Halep'teki hava saldırılarını düzenleyenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini söylemişti.

Rusya, Halep'te sivillerin ve yardım kuruluşlarının kasten hedef alındığı iddialarını reddediyor.

İngiltere'nin dışında Fransa da Moskova'yı 'Suriye'de savaş suçları işlemekle' itham ediyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in 19 Ekim'de düzenlenmesi planlanan Normandiya dörtlüsü toplantısına katılıp katılmama konusunda da nihai bir karar vermediğini söyledi.

Normandiya dörtlüsü, Ukrayna krizinin sonlandırılması amacıyla oluşturulmuş olan ve Rusya, Ukrayna, Fransa ile Almanya'dan oluşan bir siyasi çözüm girişimi.