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Dünya

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde kapalı görüşme talep etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) - Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği BM Güvenlik Konseyi’nde Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar konusunda kapalı formatta bir görüşme talep etti

08 Kasım 2018 12:23

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Kasım (DHA) - Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği BM Güvenlik Konseyi’nde Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar konusunda kapalı formatta bir görüşme talep etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Temsilciliği Basın Sözcüsü Fedor Strjijovskiy, “Rusya gerçekten Kuzey Kore yaptırımlarına ilişkin konuların BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesini talep etti” dedi.
Strjijovskiy, bunun kapalı formatta görüşme olacağının altını çizdi.
17 Eylül’de ABD, BM’de Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların uygulanmasının açık görüşmesini gerçekleştirdi. Bu Kuzey Kore yaptırımlarının uygulanmasını denetleyen orta vadeli rapor yüzünden ABD ve Rusya arasında yükselen kriz ortamında gerçekleşti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ekim ayı başında Japonya, Güney Kore ve Kuzey Kore’yi ziyaret etti ve bu ülkelerin liderleri ile Kuzey Kore’nin nükleer gücün azaltılmasına yönelik çabalarını görüşmüştü.

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