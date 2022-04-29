Rusya, BM Genel Sekreteri'nin ziyareti sırasında Kiev'i vurduklarını doğruladı

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Rusya, perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şehirde bulunduğu sıralarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki roket tesisine "yüksek hassasiyetli" bir füze atışı yaptığını açıkladı.

Guterres'in ziyareti sırasında yapılan saldırı, Kiev'de iki haftadır devam eden sakin sayılabilecek ortamı sonlandırdı. Kiev Belediye Başkanı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cuma günü yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Artyom uzay-roket fabrikasını hedef aldıklarını ve yok ettiklerini ifade etti.

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki "operasyonunun" da sürdüğünü belirtti.

Rusya, yaklaşık 3 hafta önce Kiev çevresinden çekilmiş ve operasyonlarını Ukrayna'nın doğusu ve güneyine yoğunlaştırmıştı.