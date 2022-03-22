Rusya, Biden'ın sözleri nedeniyle ABD Büyükelçisi'ni bakanlığı çağırdı ve nota verdi: "İlişkiler kopma noktasında"

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Moskova, Joe Biden'ın Rus lider Vladimir Putin'e "savaş suçlusu" demesinin ardından ABD Büyükelçisi'ni görülmeye çağırdı ve ilişkilerin büyük zarar gördüğünü belirterek nota verdi.

Moskova, Washington ile ilişkileri kesme tehdidinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Biden'ın Putin hakkındaki "kabul edilemez sözleri" nedeniyle görüşme için bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Bakanlık görüşmeden sonra yayımlanan açıklamada, "ABD Başkanının yaptığı gibi büyük bir devlet figürüne yakışmayan açıklamaların Rusya- ABD ilişkilerini kopmanın sınırına getirdiği vurgulandı" denildi.

ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ardılı Rusya Federasyonu; 1933 yılından bu yana diplomatik ilişkilere sahip. İlişkiler Soğuk Savaş döneminde bile koparılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Sivil kayıplara sebep olan saldırılar yapmakta olan bir ülkenin 'uygunsuz yorumlardan' söz etmesi komik" dedi.

Biden, geçen hafta da Putin'e "kana susamış bir diktatör" ve "tam anlamıyla bir haydut" demişti.