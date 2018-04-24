Rusya beş Türk şirketinden daha domates ithalat izni verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Nisan (DHA) - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), daha önce Nisan ayında denetlenen 5 Türk şirketinden daha Rusya’ya domates ithalatı için izin verdiğini bildirdi.

Rosselhoznadzor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor heyetinin 16-20 Nisan 2018’de Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdikleri ziyaret sonucunda Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garantisi altında 24 Nisan 2018’den itibaren 5 Türk şirketine daha Türkiye’de üretilen domatesleri Rusya Federasyonu’na göndermelerine izin verildi” ifadesi kullanıldı.

Türk domates sevkiyatına izin verilen şirketlerin isimleri şöyle: Meyvacılar İthalat ve İhracat, Ali Uslu Tarım Hayvancılık, Tuncerler Kollektif Şirketi, Kalyoncu Nakliyat, ATM Arıcılık Organik Tarım Ürünleri Seracılık.