-Rusya Belarus'taki gazboru hattının tamamını satın aldı MOSKOVA (A.A) - 25.11.2011 - Rus gaz devi Gazprom Belarus'taki doğalgaz boru hattının sahipliğinin tamamını alırken, Belarus bunun karşılığında gelecek yıl 1000 metre küp Rus doğal gazı için 164 dolar ödeyecek. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rusya Bakanlar kurulu ile yaptığı toplantıda Moskova'da bugün yapılacak olan Rusya-Belarus Birlik Devletinin Yüksek Devlet Konseyi'nde imzalanacak belgeleri değerlendirdi. Putin, Belarus'un 1000 metreküp Rus gazı için gelecek yılın ilk 3 ayında 164 dolar ödeyeceğini belirterek, bunun da Belarus'un Gazprom'a bu yılın ilk 3 ayında ödediği fiyattan yüzde 40 daha düşük bir fiyat olduğunu söyledi. Belarus, Rusya ve Kazakistan'ın geçen hafta Avrasya Birliği'nin kurulmasını, mevcut serbest ticaret bölgesini daha da derinleştirmeyi ve gelecekte eski Sovyet cumhuriyetlerini de dahil etmeyi öngören anlaşmayı imzalamasına atıfta bulunan Putin, "Belarus entegrasyon indirimi alacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde fiyatlandırma paritesine geçecek(Rusya'daki iç gaz fiyatlarına göre) Ayrıca Belarus'a nükleer santral inşaatı için 10 milyar dolar kredi verilecek" dedi. Kremlin, NATO ve Rusya arasında adeta bir tampon bölge görevi gören ve uzun süredir ekonomik sıkıntılarından dolayı zor günler geçiren Belarus ile ilişkileri iyi tutmak istiyor. Rusya'nın, Belarus'a vereceği 10 milyar dolarlık kredinin Belarus'un bugün karşı karşıya kaldığı finansal sorunların bir kısmını çözeceği varsayılıyor. -Gazprom Belarus'taki doğalgaz boru hattının tamamını satın aldı- Öte yandan, Rus gaz devi Gazprom, Belarus'taki doğal gaz boru hattının sahipliğinin tamamını bugün imzalanan anlaşma ile satın alarak, Avrupa'ya gönderiği gaz yollarındaki kontrolünü bir miktar daha artırmış oldu. Gazprom daha önce bu hattın yüzde 50'sine sahipti. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Belarus'taki boru hattının kalan yüzde 50'lik bölümü için 2,5 milyar dolar ödeneceği kaydedildi. Rusya Enerji Bakana Sergey Şmatko, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus arasındaki enerji savaşlarını sona erdirdiğini söyledi.