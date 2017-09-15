Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı başladı

Rusya ve Belarus'un Batı dünyasında endişe yaratan ortak askeri tatbikatı Zapad-2017 başladı. Moskova ve Minsk'in verilerine göre 12 bin 700 askerin katıldığı tatbikat, Polonya ve Litvanya sınırlarında yapılması nedeniyle Baltık ülkelerini alarma geçirdi.

Batılı uzmanlar, uluslararası gözlem zorunluluğunu bertaraf etmek için Rusya ve Belarus'un katılan asker sayısını düşük telaffuz ettiği, tatbikata katılan asker sayısının on binlerle ifade edilebileceği görüşünü savunuyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerassimov, perşembe akşamı NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile yaptığı telefon görüşmesinde endişeleri gidermeye çalışarak, tatbikatın savunma odaklı olduğunu vurguladı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksander Fomin de DW Rusça'ya verdiği mülakatta tatbikatın barışçıl olduğunun altını çizdi, NATO ile işbirliğinin devamını istediklerini söyledi:

Deutsche Welle: ‘Zapad-2017' askeri tatbikatı NATO'nun doğu sınırında başladı. Batı'nın aklına haliyle bir dizi soru geliyor. Litvanya'nın Savunma Bakanı Rusya'nın Baltık ülkeleri ve Polonya'ya saldırma taktiğini prova etmesinden endişe duyuyor. Sizce bu endişede ne kadar gerçek payı var?

Aleksander Fomin: Öncelikle batılı komşularımızın yüreğine su serpmek isterim. Askeri tatbikat tamamen barışçıl ve sadece savunma amacı taşıyor. ‘Zapad'ın (Batı) Batı ve NATO devletlerinin bulunduğu coğrafi bölgeyle ilgisi yok. ‘Zapad' sadece Rusya ve Rusya'dan daha batıda olan Beyaz Rusya'nın batısı anlamına geliyor.

DW: Ukrayna tatbikatın saldırı ve işgal operasyonuna dönüşmesinden endişe ediyor.

Fomin: Hiçbir surette. Bunu da sorumluluk bilinciyle söylüyorum. Komşu devletlerimize saldırmayı planlamıyoruz. Tatbikat silahlı kuvvetlerimizin terörizm ile mücadele taktik ve yeteneklerini arttırmayı amaçlıyor.

DW: Tatbikata 5 bin 200 ila 100 bin askerin katıldığı söyleniyor. 100 bin asker Batı'nın tahmini. ‘Zapad-2017'ye kaç asker katılıyor?

Fomin: 100 bin zaten söz konusu olamaz. Toplam 12 bin 700 asker katılıyor. Bunların 5 bin 500'ü Rus, 7 bin 200'ü ise Belarus askeri. Tatbikat 250 tank, 680 zırhlı piyade aracı ve 150 kadar da top bataryası ile yapılıyor.

DW: Ancak tatbikat alanının genişliğine bakıldığında 12 bin 700 rakamı oldukça düşük kalıyor.

Fomin: Mamafih çok daha yüksek mevcut ve silahla yaptığımız tatbikatlar da oluyor. Daha fazla askere gerek görmediğimiz için bu tatbikata açıkladığım kadar asker katılacak.

DW: Tatbikat Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin durma noktasına geldiği bir döneme rastlıyor. Yeri ve zamanlaması açısından bunun provokasyon olduğunu söyleyenler var.

Fomin: Avrupa'daki sistem ve modern savunma mimarisi çerçevesindeki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Hadiseler, gelişmeler ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın attığı adımlar bizi kaygılandırıyor. Almanya'nın yeniden birleşme süreci sırasında yapılan yazılı taahhütlere rağmen NATO'nun inat ve ısrarla doğuya doğru genişlemesini kastediyorum.

DW: Ancak NATO'nun doğuya genişlemesi Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'daki agresif politikasıyla açıklanamaz mı?

Fomin: Önce şunu söyleyeyim. NATO Rusya sınırına dayandı. Rusya ise Almanya ya da Fransa ile sınırı olan bir ülke değil. Bunu dikkate almanızı rica ederim. Tırmandıran taraf hangisi? Bu nedenle manzarayı farklı bir bakış açısından değerlendirmek isterim. ‘Zapad-2017' askeri tatbikatı, NATO'nun Rusya sınırında dikilmesine gerekçe oluşturamaz.

DW: Bu gibi tatbikatların NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin tırmanmasına yol açabileceğini düşünüyor musunuz?

Fomin: Hayır, gerginliğin tırmanmasından endişe etmiyoruz. Tekrar söylüyorum. Tatbikatlarımız, NATO'nun Rusya'ya takındığı saldırgan tutuma rağmen NATO'yu hedef almıyor.

DW: Rusya tırmanışı durdurmak için ne yapıyor? Geçmişte kalan işbirliğini yeniden başlatmayı düşünüyor mu?

Fomin:Doğru formüle ettiniz. Biz işbirliğinin geçmişte kalmasını istemiyoruz. Geçmiş ve şimdiki zaman gibi geleceğin de olması gerektiği kanaatindeyiz. Eminim ki gelecek pek uzaklarda değil. NATO ile yeniden iyi ilişkiler kuracağımızdan ve NATO-Rusya Konseyi bünyesindeki fevkalade işbirliğinin yeniden başlayacağından eminim.

DW: Bu temenni sizce ne zaman gerçek olabilir?

Fomin: Bir ila iki yıl içinde olacağına güveniyorum.

DW: Bu güveni nereden alıyorsunuz?

Fomin: Haklısınız, kendime güvendiğimden değil güvene ihtiyacımız olduğundan söylüyorum. Barışın bedeli ağırdır. Bunu kimse bizden ve NATO kurmaylarından daha iyi bilemez. Barışın aynı zamanda kırılgan olduğunu Avrupa'da da görüyoruz.

DW: Tatbikata dönecek olursak. Doğu Avrupa ve Baltık Cumhuriyeti'ndeki insanlar rahat uyuyabilirler mi?

Fomin: Kesinlikle. Son derece ciddi söylüyorum.

Juri Rescheto

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