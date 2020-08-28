Rusya, Belarus için rezerv polis gücü oluşturdu

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükûmet karşıtı protestoların sürdüğü Belarus için bir rezerv polis gücü oluşturulduğunu duyurdu.

Putin, Rus kolluk kuvvetlerinden oluşan bu rezervin "Belarus'taki aşırıcı elementlerin sınırı aşması ve yağma olaylarının meydana gelmesi durumunda" ülkeye gönderileceğini bildirdi.

Basına açıklamalarda bulunan Putin, rezervin Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko'nun talebi karşılığında oluşturulduğunu ifade etti.

Putin, olay kontrolden çıkmadığı sürece bu rezervin kullanılmayacağı konusunda mutabık kaldıklarını da bildirdi.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.