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Dünya
Deutsche Welle

Rusya Batılı ürünleri yakıyor

Moskova, AB ve ABD'nin yaptırım kararları üzerine misillemeye gitti. Batılı ülkelerden gıda ürünlerinin ithali yasaklandı. Rusya Batılı ürünleri yakarak ciddiyetini ortaya koyuyor. DW muhabirinin Moskova'dan izlenimleri.

07 Ağustos 2015 16:23

Moskova'daki süpermarketlerde genellikle gıda ürünleri çeşit açısından zengindir. Ancak raflarda şu sıralarda Fransız değil, Rusya'da üretilen Camembert peynirleri sıralanıyor. Başkentteki sadece birkaç markette Batı ürünlerini, ama pahalı bir fiyata bulabilmek mümkün. Moskovalılar kızgın, 35 yaşındaki Ksenya gibi:

"Süpermarketlerde örneğin sadece Rus peynirleri var, kaliteleri de kötü. Artık daha fazla ödüyorum, kalitesi de daha iyi olmuyor. Gıda ürünleri pahalılaştı ve bu benim için mali bir soruna dönüştüğünden pazara gitmek zorundayım."

Pazar ile süpermarket farkı

Moskova'da pazara gitmek; araba ya da otobüsle gidiş-dönüş birer saat yol anlamına geliyor. Pazarda bir kilogram salatalık yaklaşık 50 cent. Süpermarkette ise 1,5 euro.

Süt ürünlerinde tereyağı yerine hurma yağı kullanıldığı için kalite farkını Ruslar hemen anlıyor. Sebze ezmelerine de un ya da nişasta katılıyor. Düşen kalite ve yükselen fiyatlar, Ksenya'yı endişelendiriyor. Ksenya vejeteryan ve kışın durumun daha da kötüleşmesinden korkuyor:

"Yazın sebze ve meyve çeşidi daha fazla. Çoğu Rusya'da yetişiyor ya da eski Sovyet ülkelerinden geliyor. Kış için endişeliyim. Ne yiyeceğiz, bilmiyorum. Sebze ve meyve benim için çok önemli."

'Rus Yemeklerini Ye' kampanyası

Ancak Moskovalıların hepsi Ksenya gibi ambargolara bu kadar eleştirel yaklaşmıyor. Örneğin 'Domuzcuk' adlı ulusalcı bir gençlik hareketi, Batılı gıda ürünlerine karşı eylemler düzenliyor. Etkinlikler "Rus Yemeklerini Ye" sloganıyla yapılıyor.

20 yaşın altındaki genç kızlar Moskova'daki süpermarketleri dolaşıyor ve Batı'dan ithal edilen gıda ürünlerinin üzerine küçük çıkartmalar yapıştırıyor. Çıkartmalar üzerinde "Bu bir yaptırım ürünüdür" uyarısı yer alıyor. Etkinliklerde ayrıca Amerikan ve Avrupa bayraklarına pençe atan sinirli bir ayı resmediliyor. Bu protesto etkinlikleri 6 milyon Ruble'le, yani 100 bin euro ile Kremlin tarafından da destekleniyor. Etkinliğe katılan Moskovalı bir kadın:

"Neden yurtdışından gelenleri yememiz gerekiyor, kendi yerli ürünlerimiz varken. Ülkemiz büyük ve biz kendi karnımızı doyurabiliriz. Eğer bizde yurtdışından gelen gıda ürünleri olacaksa, kendi ürünlerimizi kasadan indirecek miyiz?"

Yerli ekonomi canlandı

Ambargo, aslında yerli ekonomiye canlılık getirdi. Ancak bunu birçok kişi fark etmiyor. Çünkü gıda fiyatları yükseldi ve çalışanların geliri de buna paralel olarak yüzde 8,5 oranında geriledi. Sibirya'dan gelen Ksenya ise ambargonun ülkesindeki etkilerinin farkında:

"Ne yapmak gerektiğini bilmiyorum. Yemek yemek orada inanılmaz pahalılaştı, ki eskinden de aşırı pahalıydı."

Ambargoların uygulanmasından bir yıl sonra şimdi Rusya sınırları içinde ele geçirilen gıda ürünleri hemen toplanıp yakılıyor. Ambargo büyük olasılıkla Rusları kış aylarında hayli meşgul edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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