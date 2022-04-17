Rusya: Batılı ülkelerin verdiği silahları taşıyan kargo uçağı vuruldu

Konaşenkov, bu grupların hayatlarını kurtarmalarının tek şansının silah bırakarak teslim olmaları olduğunu dile getirdi.
Mariupol şehrini 11 Mart'ta kuşattıklarında Ukrayna askeri birlikler, yabancı paralı savaşçılar ve aşırı milliyetçi silahlı güçlerin sayısının 8 bin 100 olduğunu savunan Konaşenkov, Mariupol’ün kurtarılması sırasında 1464 Ukrayna askerinin teslim olduğunu, teslim olanların ifadesine göre Azovstal tesisleri sahasında kalan silahlı güçlerin ise 2 bin 500 civarında kişi olduğunu aktardı.
Konaşenkov, "16 Nisan'da sadece Mariupol'de Ukrayna birliklerinin kaybı 4 binden fazla. Bu yüzden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin son dönemde Batı medyasına açıkladığı, operasyonlar boyunca 2 bin 500 ila 3 bin civarında Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini iddia etmesi yaygın bir yalan. Rusya Savunma Bakanlığı, Zelenski'nin Ukrayna halkına söylemekten korktuğu Ukrayna askerleri, ulusal muhafızlar ve yabancı paralı savaşçıların gerçek kayıpları hakkında güvenilir verilere sahip. Bugüne kadarki geri dönüşü olmayan kayıplar 23 bin 367." ifadelerini kullandı.
Sözcü Konaşenkov, Ukrayna'nın kayıpları ile ilgili olarak Ukrayna belgelerindeki ölümlerin meydana geldiği ve ölülerin gömüldüğü yerleri gösteren bilgileri yakında yayımlayacaklarını dile getirdi.