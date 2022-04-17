Rusya: Batılı ülkelerin verdiği silahları taşıyan kargo uçağı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, batılı ülkelerin verdiği silahları taşıyan bir kargo uçağının da vurulduğunu bildirdi. Ayrıca Mariupol şehrini büyük oranda ele geçirdiklerini ifade eden Rusya, Ukrayna ordusunun savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu açıklaması yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğunu belirtti. Konaşenkov, yaptığı açıklamada Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

"Mariupol'de kalan Ukraynalı güçler kuşatma altında"

Mariupol şehrinin Ukrayna askeri birlikler, yabancı paralı savaşçılar ve Azov taburundan temizlendiğini söyleyen Konaşenkov, kalan Ukraynalı güçlerin Azovstal Metalürji Tesisleri sahasında kuşatma altında olduğunu ifade etti.