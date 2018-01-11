T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya basını: Suriye'de Rus üslerine saldırı Türkiye'nin denetlediği bölgeden geldi

Suriye'deki iki askeri üssüne İHA'larla düzenlenen saldırıların İdlib'de Türkiye'nin denetimi altındaki çatışmasızlık bölgesinden geldiği iddia edildi

11 Ocak 2018 00:03

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tarsus üslerine saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) Türkiye'nin denetlediği çatışmazlık bölgesinden geldiği iddia edildi. Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili Türkiye'yle iletişime geçtiği kaydedildi. 

Rus devletine ait haber kanalı Rossiya 24'de bugün yer alan haberde, Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye'nin istihbarat örgütleriyle temasa geçerek, çatışmasızlık bölgelerine yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini bildirdiği ifade edildi.

Interfax-AVN askeri haber ajansına göre de, Rus Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, 5-6 Ocak tarihlerinde İHA'larla düzenlenen saldırılarda Hmeymim ve Tartus üslerinin hedef alındığını söyledi. Rus basının bildirdiğine göre, saldırılar, 13 İHA ile gerçekleştirdi. Bunların 10'u Hmeymim, üçü de Tartus üssünü hedef aldı.

"Dünya kamuoyu için çok ciddi bir endişe kaynağıdır"

Rus Savunma Bakanlığı kaynağı, tüm İHA'ların elektronik savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ve uzmanların enkazlarında incelemeler yaptığını söyledi.

Kaynak, "Yakında, bu enkaz görüntülerini ve yapılan çalışmaların ilk sonuçlarını paylaşacağız. Militanların eline onlarca kilometrelik bir mesafe boyunca yönlendirme yapabilecekleri ve GSP uydu koordinatlarını kullanarak hedef gözeten saldırılar düzenleyebilecekleri teknolojilerin verilmiş olması, artık tüm dünya kamuoyu için çok ciddi bir endişe kaynağıdır" dedi.

Aynı kaynak, bu nedenle, dünyadaki birçok kentin ve sivil noktanın "bu tarz İHA'lar kullanılarak düzenlenebilecek terör saldırıları tehdidi" altında olduğunu da öne sürdü.

ETİKETLER

rusyasuriyetürkiyetarsushmeymimihasaldırı

İlgili Haberler

Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda kullanılan İHA'ların fotoğraflarını paylaştı: İdlib’den gönderildi

Rusya, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24