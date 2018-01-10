Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda kullanılan İHA'ların fotoğraflarını paylaştı: İdlib’den gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 6 Ocak'ta Suriye’deki Hmeymim ve Tartus üslerine düzenlenen saldırıda kullanılan İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yeni fotoğraflarını yayınladı. Bakanlık, saldırıda kullanılan İHA’ların İdlib’den gönderildiğini iddia etti.

Sputnik'te yer alan haber göre, Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda kullanılan İHA'ların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden gönderildiğini kaydetti. Açıklamada İHA’ların fotoğrafları da paylaşıldı.

Bakanlık, İHA’ların tasarımı için teknolojik açıdan gelişmiş bir başka ülkeden yardım alınmış olabileceğine dikkat çekerek bu tür saldırıların dünyanın her yerinde gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Suriye'deki militanların 5 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtmişti.

Bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü kaydetmişti.

Rus basını: Saldırı, Türkiye'nin denetlediği bölgeden geldi

Rusya basınında yer alan haberlerde, geçen hafta içerisinde Suriye'deki Rus askeri üslerini hedef alan saldırıların İdlib'te Türkiye'nin denetlediği çatışmasızlık bölgesinden kalkan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirildi.

Rus devletine ait haber kanalı Rossiya 24'de bugün yer alan haberde de Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye'nin istihbarat örgütleriyle temasa geçerek, çatışmasızlık bölgelerine yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini bildirdiği ifade edildi.