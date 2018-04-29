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BBC Türkçe

Rusya basını: Suriye'de Rus üslerine saldırı Türkiye'nin denetlediği bölgeden geldi

Rus basını, geçen hafta içerisinde Rusya'nın Suriye'deki iki askeri üssüne İHA'larla düzenlenen saldırıların İdlib'de Türkiye'nin denetimi altındaki çatışmasızlık bölgesinden geldiği öne sürüldü. Haberlere göre, saldırılarda kullanılan 13 İHA'nın tamamı d

29 Nisan 2018 20:30

Rusya basınında yer alan haberlerde, geçen hafta içerisinde Suriye'deki Rus askeri üslerini hedef alan saldırıların İdlib'te Türkiye'nin denetlediği çatışmasızlık bölgesinden kalkan insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiğini bildirildi.

Rus devletine ait haber kanalı Rossiya 24'de bugün yer alan haberde, Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye'nin istihbarat örgütleriyle temasa geçerek, çatışmasızlık bölgelerine yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini bildirdiği ifade edildi.

Interfax-AVN askeri haber ajansına göre de, Rus Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, 5-6 Ocak tarihlerinde İHA'larla düzenlenen saldırılarda Hmeymim ve Tartus üslerinin hedef alındığını söyledi.

Rus basının bildirdiğine göre, saldırılar, 13 İHA ile gerçekleştirdi. Bunların 10'u Hmeymim, üçü de Tartus üssünü hedef aldı.

Rus Savunma Bakanlığı kaynağı, tüm İHA'ların elektronik savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ve uzmanların enkazlarında incelemeler yaptığını söyledi.

Kaynak, "Yakında, bu enkaz görüntülerini ve yapılan çalışmaların ilk sonuçlarını paylaşacağız. Militanların eline onlarca kilometrelik bir mesafe boyunca yönlendirme yapabilecekleri ve GSP uydu koordinatlarını kullanarak hedef gözeten saldırılar düzenleyebilecekleri teknolojilerin verilmiş olması, artık tüm dünya kamuoyu için çok ciddi bir endişe kaynağıdır" dedi.

Aynı kaynak, bu nedenle, dünyadaki bir çok kentin ve sivil noktanın "bu tarz İHA'lar kullanılarak düzenlenebilecek terör saldırıları tehdidi" altında olduğunu da öne sürdü.

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