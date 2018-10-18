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Dünya

Rusya Başbakanı Yandex'in insansız aracını denedi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, yakın zamanda taksi olarak kullanılacak Yandex’in insansız otomobilini, başkent Moskova’da bulunan Skolkovo Merkezi’nde denedi

18 Ekim 2018 14:38

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, yakın zamanda taksi olarak kullanılacak Yandex’in insansız otomobilini, başkent Moskova’da bulunan Skolkovo Merkezi’nde denedi.
Rus haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, Başbakan “Açık İnovasyonlar” forumunun ardından Skolkovo merkezi Matrex’in binasının girişinde bulunan araca giderek Yandex Başkanı Arkadiy Voloj ile arka koltuğa geçti. Deneme sürüşü sırasında Voloj, Başbakan’a projenin gerçekleşme sürecini anlattı. İnsansız araç birkaç deneme sürüşünün ardından Başbakanı yine aynı yerde bıraktı.
 

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