Rusya Başbakanı Mişustin, Koronavirüs'ü yendi ve görevine döndü

T24 Dış Haberler

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) yendi ve görevine döndü.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mişustin'e görevini iade eden kararnameyi imzaladı. Başbakan yaklaşık 3 hafta önce Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından görevi geçici süreyle yardımcısına devretmişti.

54 yaşındaki eski vergi şefi Mişustin, geçen aylarda yapılan sürpriz kabine değişikliğinde Putin tarafından başbakanlığa getirilmişti.

Rusya'da Misuştin'in yanı sıra kültür ve eğitim bakanları ile Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Covid-19'a yakalanmıştı.

Dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Rusya'da yaklaşık 300 bin kişide Covid-19 görüldü ve 2 bin 837 kişi hayatını kaybetti.