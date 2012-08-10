Rusya'dan Madonna'ya ağır hakaret: Eski fahişe

Putin'i protesto etmek için kiliseyi bastıktan sonra gözaltına alınan punkçı "Pussy Riot" grubuna destek veren Madonna'ya Rusya başbakan yardımcısı ağır hakarette bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protesto etmek için kiliseye giderek "Meryem Ana bizi Putin'den kurtar" sloganıyla protesto eylemi düzenleyen punkçı "Pussy Riot" grubu gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 yıl hapis cezası istenmişti. Bu durumu protesto eden ünlü pop yıldızı Madonna, Rusya'nın St Petersburg kentinde verdiği konserde sırtına "Pussy" yazarak, Rus punk grubuna destek verdi.

Madonna'nın 'Pussy Riot" grubuna desteğine Rusya Başbakan yardımcısı Dimitri Rogozin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ağır hakarette bulunarak karşılık verdi. Twitter'a mesaj yazan Rogozin, Madonna'ya "eski fahişe" dedi.

Rusya Başbakan yardımcısı Dimitri Rogozin, ABD'li ünlü yıldız Madonna'yı kastederek şu mesajı yazdı: "Her eski f..., yaşlandıkça başkalarına ahlak dersi vermeye çalışır. Bunu özellikle de yurtdışı turneler ve konserlerde yaparlar."

ABD'li ünlü popçu Madonna, 5 aydır gözaltında olan genç müzisyenlerin bir an önce serbest bırakması içih Rusya'ya çağrıda bulunmuştu.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a açıklamada bulunan Madonna, "Sansüre karşıyım, tüm müzik kariyerim boyunca ifade özgürlüğünü savundum. Açıkçası onların (Pussy Riot) başına gelen şey adil değil" demişti.

'Rus halkından özür diliyoruz'

Rusya'da geçtiğimiz hafta ilk kez mahkemeye çıkarılan Pussy Riot'un üç kadın üyesi, kilise baskınından dolayı hiçbir pişmanlık duymadıklarını dile getirmişti. Pussy Riot üyeleri, “Yaptığımız eylemden dolayı sadece inançlı Rusya halkından özür diliyoruz. Özrümüz kesinlikle Rusya Ortodoks Kilisesi hiyerarşisinde görev yapan din adamlarını kapsamıyor" açıklamasını yapmıştı.