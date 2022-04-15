Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Birçok alıcı, Rus gazı için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etti

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, cuma günü yaptığı açıklamada; birkaç Rus gazı alıcısının, ruble cinsinden ödeme yapmayı kabul ettiğini bildirdi. Novak, "Diğer alıcıların da ruble ile ödemeye geçmelerini bekliyoruz" dedi.

Ruble ile ödemeye geçiş yapan müşterilerin kimlikleri ise açıklanmadı.

Reuters'ta yer alan habere göre; "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ruble ile ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" demiş; Avrupa'yı, Rus para biriminde ödeme yapılmadığı takdirde 'gaz arzını kesme' riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'dan gaz alımı için ruble olarak ödeme yapmayı planladıklarını ifade etmişti.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan ise Ermenistan'ın, Rus gazı arzı için ruble ödemesi yaptığını söyledi.