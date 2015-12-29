Rusya Başbakan yardımcısı kendini mi vurdu?

Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin’in atış poligonunda yanlışlıkla ayağına kurşun sıktığı iddia edildi. Interfaks haber ajansına konuşan bir kaynak, Rogozin’in geçen hafta Başbakanlık toplantısına katılmadığını hatırlatarak Başbakan Yardımcısı'nın yaralı olduğunu ifade etti.

Kaynak, “Dimitri Olegoviç tesadüfen ayağını yaraladı. Atış poligonunda yanlışlıkla ayağına sıktı ve şu anda Moskova’da hastanede. Endişelenecek bir şey yok. Tedavisi sürüyor” dedi.

12 Aralık’ta Rogozin, Twitter hesabından atış antrenmanını paylaşmıştı. Tek tabanca ile atışa başlayan Rogozin, daha sonra eline aldığı çift tabancayla adeta şov yapmıştı. Farklı atış yeteneğini sergileyen Rogozin, tüm hedefleri vurmuştu.