Rusya: Azovstal'daki yaralı Ukraynalı askerlerin çıkarılması için insani koridor açıldı

T24 Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol’de Ukraynalı askerlerin sığındığı Azovstal çelik imalat tesisinde insani koridor açıldığını duyurdu.

TASS haber ajansının aktardığı habere göre, Rus güçlerinin Ukrayna’da kontrolü ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol şehrinde, sığınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu Azovstal çelik imalat tesisinde insani koridor açıldı.

İnsani koridorun yaralı Ukraynalı askerleri sağlık tesislerine taşımak için kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edilmişti. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal’dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.