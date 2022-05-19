Rusya: Azovstal'daki 900'den fazla Ukraynalı asker ceza kolonisine götürüldü

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Rusya, Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Azovstal çelik imalat tesisinde sığınan 959 Ukraynalı askerin ceza kolonisine götürüldüğünü açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Azovstal’daki 959 Ukraynalı askerin teslim olduğunu açıkladı. Teslim olan askerlerden 51’inin yaralı ve tedavi edildiğini söyleyen Zakharova, kalanının Donetsk’te bulunan Olenivka şehrinde ceza kolonisine götürüldüğünü aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azovstal’dan çıkarılan Ukraynalı askerlerin hastanede tedavi gördüğü anlattı gösteren video da yayınladı.

Ukrayna, Rusya’nın Azovstal’daki askerlerle ilgili açıklamasına bir yanıt vermedi. Çelik imalat tesisinde kaç kişinin kaldığı henüz bilinmiyor.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı sürerken iki ülke arasında müzakere görüşmeleri durmuş durumda. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’yı müzakerelere devam etmek konusunda “isteksizlikle” suçladı.