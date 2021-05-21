Rusya, Avrupa Şampiyonası'na gelenlere sınırları açacak ve vize istemeyecek

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, UEFA Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarına giden futbol severlerden vize istenmemesine dair bir karar imzalandı.

Rusya'nın sınırları Koronavirüs önlemleri sebebiyle geçen bahar aylarından bu yana birçok ülkeye kapalıydı.

Yerel organizasyon komitesinin başındaki Aleksey Sorokin, "Mevcut zor şartlarda insanların hareket kabiliyeti ciddi anlamda sınırlandırıldı. Federal yetkililerin anlayışıyla sınırlarımızı bu yaz St. Petersburg'u bir futbol tatili için ziyaret edecek olanlara sınırlarımızı açıyoruz" dedi.

Karşılaşmaları Avrupa'nın farklı ülkelerinde oynanacak EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri de Rusya. Turnuvanın Rusya'daki karşılaşmaları St. Petersburg kentindeki Zenit Arena'da oynanacak.

Sorokin, ülkeye gelecek insanlardan vize istenmeyeceğini belirtirken ziyaretçilerden yine negatif Covid-19 testi sunmaları isteneceği ve ülkede pandemiye karşı alınan önlemlere uymaları gerekeceğini ifade etti. Ülkeye vatandaşların vizesiz alınması için Rusya'da oynanacak bir Avrupa Şampiyonası karşılaşmasına bileti olması gerekiyor.

Türkiye'nin de katılacağı EURO 2020 11 Haziran-11 Temmuz arasında gerçekleşecek