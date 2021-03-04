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Koronavirüs

Rusya, Avrupa İlaç Kurumu'nun Sputnik V aşısına onayını bekliyor

04 Mart 2021 13:10

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev, bu ay içinde birkaç Avrupa Birliği ülkesinin Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V Koronavirüs aşısına onay vermesini beklediklerini söyledi. 

Reuters'ın aktardığı habere göre, RDIF CEO'su Dmitriev, Avrupa İlaç Kurumu'nun Sputnik V aşısını incelemeye aldığını açıklamasından sonra, onay verilirse haziran itibariyle ulaştırmak için 50 milyon aşıyı hazır edebileceklerini duyurdu. 

Dmitriev, Sputnik V aşısının Rusya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görebileceğini söylerek, "Siyasete karışmamalı" diye ekledi. 

 

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