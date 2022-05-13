Rusya: Avrupa Birliği agresif, saldırgan bir hâle geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık girişimini değerlendirirken Avrupa Birliği’nin “agresif, saldırgan” bir hâle geldiğini söyledi.

Lavrov, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Ukrayna’ya üyelik verme hususundaki gelişmeleri eleştiren Lavrov, ekonomik bir platform olan AB’nin saldırgan, agresif bir oyuncuya dönüştüğünü iddia etti.

Lavrov, AB'nin, NATO'nun attığı adımları takip etmeye çalıştığını belirterek "AB, böylece Kuzey Atlantik İttifakı ile birleşme eğilimini teyit ediyor ve aslında onun uzantısı işlevini yerine getirecek." ifadelerini kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ocak ayındaki Münih Konferansı’nda nükleer silahlardan vazgeçmenin hata olduğunu söylemesine rağmen Ukraynalı meslektaşlarının blok dışı statü ve nükleer olmayan statüye hazır olduklarını söylediğini hatırlatan Lavrov, “Yine de artık NATO dışında ve diğer askeri-politik blokların dışında garantiler alarak tarafsız, bağlantısız bir statü ilan etmeye hazırlar.” dedi.