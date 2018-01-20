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Dünya

Rusya Askeri Deniz Akademisi binasında yangın çıktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St

20 Ocak 2018 17:38

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Petersburg’da bulunan Birinci Petro Askeri Deniz Akademisi binasında yangın çıktığını duyurdu.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangının alanı 1000 metrekareye yayıldı. Yangın ihbarının Moskova saatiyle 00.45’de yapıldığı ve itfaiye ekiplerinin olay yerine 00.50’de ulaştığı belirtildi.
Yangını söndürmek için 110 kişi ve 22 teknik araç yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, yangının söndürüldüğünü, kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

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