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Dünya

Rusya anlaşmanın bozulmasını istemiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmeye hazırlandığı yönündeki haberler üzerine Trump’ın dengeli bir karar almasını beklediklerini söyledi

06 Ekim 2017 20:17

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmeye hazırlandığı yönündeki haberler üzerine Trump’ın dengeli bir karar almasını beklediklerini söyledi.
Kazakistan ziyareti sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Lavrov, \"ABD, Avrupa ve uluslararası temsilciler arasında nükleer anlaşmaya ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalmamasını ve Başkan Trump\'ın alacağı kararın dengeli ve günümüz gerçeklerine uygun olmasını umuyoruz. Anlaşmanın şimdiki haliyle korunması çok önemlidir ve elbette ABD\'nin de anlaşmada kalması bu açıdan çok önemli bir faktör olacaktır\" dedi.
CNN’de yer alan bir habere göre Beyaz Saray yetkilileri Trump’ın nükleer anlaşma konusundaki kararını gelecek hafta açıklayacağını öngörüyor.

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