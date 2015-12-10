Rusya: Ankara'nın 'etnik temizlik' açıklamaları güçsüz birinin saldırganlığını anımsatıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Rusya Suriye'nin Lazkiye bölgesinde "etnik temizlik" yapmaya çalışıyor" şeklindeki iddialarını reddeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Türkiye'nin Rusya'ya yönelik 'etnik temizlik' suçlamalarının, Suriye'deki gerçekliklerden ne kadar kopuk olduğunu gösterdiğini" söyledi.

ABD liderliğindeki koalisyonun Suiye'deki operasyonlarını da eleştiren Zaharova, "Koalisyon IŞİD'le mücadele ediyormuş gibi yapıyor. Zira koalisyonun Suriye'deki duruma siyasi yaklaşımı, elini kolunu bağlıyor. Suriye, ABD öncülüğündeki bu koalisyonun eylemleri nedeniyle kaosa sürükleniyor. ABD 2003'te Irak'taki operasyonuna başlamasaydı, bugün IŞİD gibi bir problemimiz olmazdı" diye konuştu.

"Ankara'nın etnik temizlik açıklamaları güçsüz birinin saldırganlığını anımsatıyor''

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın, Rusya'nın Suriye'deki Lazkiye kentinde 'etnik temizlik' yaptığı yönündeki iddiasını 'dayanaksız' olarak niteledi.

''Ankara'nın bu iddiaları suçlama olarak bile nitelenemez'' ifadelerini kullanan Zaharova, ''Bu iddialar Türkiye yönetiminin Suriye neler olup bittiğinden, hayattan ve gerçekliklerden ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Ankara'nın bu açıklamaları bana güçsüz birinin saldırganlığını anımsatıyor'' dedi.

Diğer taraftan Türkiye'nin Irak'ın Musul kentinde asker göndermesine de değinen Zaharova, ''Türkiye bu eylemiyle uluslararası hukuku alenen çiğnedi'' yorumunda bulundu.

"ABD 2003'te Irak operasyonuna başlamasaydı, bugün IŞİD gibi bir problemimiz olmazdı"

Zaharova'nın açıklamalarında öne çıkan diğer noktalar şöyle:

* Almanya ve İngiltere de IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona katıldı. Ancak koalisyon IŞİD'le mücadele ediyormuş gibi yapıyor. Zira koalisyonun Suriye'deki duruma siyasi yaklaşımı, elini kolunu bağlıyor. Suriye, ABD öncülüğündeki bu koalisyonun eylemleri nedeniyle kaosa sürükleniyor. ABD 2003'te Irak'taki operasyonuna başlamasaydı, bugün IŞİD gibi bir problemimiz olmazdı.

* NATO, ortak hareket etme peşindeyse en iyisi topluca sussun.

* IŞİD, Afganistan'da ikinci bir cephe açmayı planlıyor. Afganistan'daki durum bizi endişelendiriyor.

* ABD'li pilotlar, 1 yıldır Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenlemelerine karşın, IŞİD güçlerini besleyen petrol yüklü tankerleri –her nasıl olduysa– görmemişler.

"IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon içindeki ayrışma bizi şok etti"

* IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon içindeki ayrışma, yani üye ülkelerin Suriye'de hangi grupların ılımlı muhalif, hangilerinin terörist sayılacağına ve dolayısıyla hedef alınacağına dair ortak bir anlayışı olmaması bizi ilk başta şoke etti.

* Ukrayna hükümeti güçlerinin insan haklarını alenen ihlal ettiği birçok olay hiç soruşturulmadı. Bu güçlerin ülkenin doğusunda insan kaçırma, alıkoyma ve yargısız infaz gibi birçok suça karıştığı biliniyor. Ancak bu olaylar hiç soruşturulmuyor.

* (Türkiye tarafından düşürülen Su-24 uçağının karakutusunun deşifre edilmesiyle ilgili bir soru karşısında) Uçağın karakutusunun incelenmesi sonucunda edinilen verileri paylaşacağız.