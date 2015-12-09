Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Rusya Suriye'nin Lazkiye bölgesinde "etnik temizlik" yapmaya çalışıyor" dedi. Rusya'nın Azez civarındaki bombalamalarının, "muhaliflerin ikmal hatlarını kesme amacı taşıdığını" savunan Başbakan, "Rusya Türkmen ve Sünni nüfusa Lazkiye'yi terk ettirerek kendine güvenli bölge yaratmaya, Rusya ve Suriye'nin üslerini korumaya çalışıyor" diye konuştu.

Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyine konuşlandırılmasının "saldırganlık değil dayanışma eylemi" olduğunu belirten Davutoğlu, "DAEŞ’ten Türk askeri eğitmenlerine yönelik tehditlerin artmasının ardından Türk askeri kuzey Irak'a gönderildi" açıklamasını yaptı.

"Rusya Suriye'nin Lazkiye bölgesinde

'etnik temizlik' yapmaya çalışıyor"

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerini kabul eden Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Rusya Türkmen ve Sünni nüfusa Lazkiye'yi terk ettirerek kendine güvenli bölge yaratmaya, Rusya ve Suriye'nin üslerini korumaya çalışıyor. Rusya Suriye'nin Lazkiye bölgesinde "etnik temizlik" yapmaya çalışıyor. Rusya Suriye'de Azaz civarını bombalayarak ılımlı muhaliflerin ikmal hatlarını kesmeye çalışıyor, bu durum DAEŞ’e yarıyor.

"Askerlerin Irak'ın kuzeyine konuşlandırılması saldırganlık değil dayanışma eylemidir"





Rus uçağının düşürülmesinin ardından benzer olayların önlenmesi için Rusya ile çalışmaya hazırız. İslam Devleti ile mücadelede ABD ile koordinasyon daha iyi hale geldi.



Türk askerlerinin Irak'ın kuzeyine konuşlandırılması saldırganlık değil dayanışma eylemidir. DAEŞ’ten Türk askeri eğitmenlerine yönelik tehditlerin artmasının ardından Türk askeri kuzey Irak'a gönderildi.



AB ile ilişkilerde başlayan yeni dönem hakkında son derece iyimserim. AB ile geri kabul anlaşması ve Türk vatandaşları için vize kurallarında gevşeme süreci 6-9 ay içinde tamamlanacak."