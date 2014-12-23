T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya Angara roketini denedi

Moskova 25 ton taşıma kapasiteli yeni Angara roketini denedi. Test Rusya'nın uzaya bağımsız erişimi bakımından önem taşıyor.

23 Aralık 2014 15:46


Angara-A5 tipi ağır roket ülkenin kuzeyindeki Plesetsk'te bu sabah denendi. Testin başarılı olduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, kalkışın gerçekleştiğini ve roketin planlanan sabit yörüngeye ulaştığını duyurdu.

Itar-Tass haber ajansı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Putin "Bu roket ve uzay sahamız açısından ve tüm Rusya açısından büyük ve çok önemli bir olay" diye konuştu.

Angara roket ailesi, SSCB'nin dağılmasından sonra Moskova tarafından Proton ateşleme sistemi yerine geliştirildi. Hafif ve ağır tipteki Angara roketlerinin taşıma kapasitesi 1,5 ton ile 25 ton arasında değişiyor. Rus bilim insanları sistemin çevreye dost olduğunu dile getiriyor.

Yeni roket Putin'in Rusya'nın uzay endüstrisini canlandırma vaadi bakımından önem taşıyor. Testlerin tamamlanmasından sonra Moskova, tüm uzay araçlarını kendi egemenlik sahası üzerinden bağımsız bir biçimde uzaya fırlatmayı hedefliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MoskovaAngaraRusyaPlesetskRusya Savunma BakanlığıRusya Devlet Başkanı Vladimir PutinSSCBProtonPutin RusyaWelle Türkçe AFP Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24