Rusya Angara roketini denedi



Angara-A5 tipi ağır roket ülkenin kuzeyindeki Plesetsk'te bu sabah denendi. Testin başarılı olduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, kalkışın gerçekleştiğini ve roketin planlanan sabit yörüngeye ulaştığını duyurdu.

Itar-Tass haber ajansı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Putin "Bu roket ve uzay sahamız açısından ve tüm Rusya açısından büyük ve çok önemli bir olay" diye konuştu.

Angara roket ailesi, SSCB'nin dağılmasından sonra Moskova tarafından Proton ateşleme sistemi yerine geliştirildi. Hafif ve ağır tipteki Angara roketlerinin taşıma kapasitesi 1,5 ton ile 25 ton arasında değişiyor. Rus bilim insanları sistemin çevreye dost olduğunu dile getiriyor.

Yeni roket Putin'in Rusya'nın uzay endüstrisini canlandırma vaadi bakımından önem taşıyor. Testlerin tamamlanmasından sonra Moskova, tüm uzay araçlarını kendi egemenlik sahası üzerinden bağımsız bir biçimde uzaya fırlatmayı hedefliyor.