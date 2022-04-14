Rusya: Amiral gemisi Moskva batmadı; yangınlar söndü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın vurduğu Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'nın batmadığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Mevcut bir yangın yok. Cephanelikteki patlamalar durdu. Moskva gemisi yüzmeye devam ediyor'' dedi.

Geminin ana füze silahlarının zarar görmediği açıklanırken mürettebatın da çevredeki gemilere tahliye edildiği açıklandı.

Bakanlık, gemiyi bir limana çekmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna yetkilileri daha önce Rus donanmasının Karadeniz'deki amiral gemisi Moskva'nın, iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu açıklamıştı.