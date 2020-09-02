Rusya: Almanya'nın Navalni zehirlendi açıklaması kanıtsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman hükümetinin Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasının kanıtsız olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Zaharova, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

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Zaharova, "Açıklamaların kanıtsız olduğu zamanlara dönüyoruz" dedi. Bunun bir daha yaşanmasını istemediklerini dile getiren Zaharova, "Ortaklarımız, gerçek bir sonuç elde etme amacıyla yapılması gereken kapsamlı soruşturmanın ve birlikte özenli çalışmanın yerine herhangi bir kanıt sunmadan açıklamalar yapmayı tercih ediyor" yorumunda bulundu.

Navalni uçakta fenalaşmıştı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalni'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.