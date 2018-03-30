Rusya Alman diplomatları sınır dışı ediyor

Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızına zehirle düzenlenen saldırının ardından Rusya ile Batı arasında başlayan gerginlik artıyor.

Almanya ile birlikte çok sayıda ülkenin Moskova büyükelçilerinin Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının ardından, dört Alman diplomatın sınır dışı edileceği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dört Alman diplomattan Rusya'yı terk etmeleri istendiği belirtildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Skripal olayında İngiltere ile dayanışma göstererek, Rusya'ya karşı dostça olmayan bir tutum izleyen ülkelerin büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, büyükelçilere yazılı nota verilerek, Rusya'nın alacağı karşı önlemler konusunda bilgilendirildikleri vurgulandı.

Almanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Çekya, Slovakya, Letonya, Litvanya, Belçika, Hırvatistan, Hollanda, Ukrayna, Kanada ve Avustralya büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan diplomatlar arasında bulunuyor.

Hollandalı iki diplomat sınır dışı edilecek

Hollanda Büyükelçisi Renée Jones-Bos, Rusya Dışişleri Bakanlığı'daki görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hollandalı iki diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rüdiger von Fritsch, Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmenin ardından Rusya’nın alacağı önlemlere ilişkin bilgi vermedi. Büyükelçi von Fritsch, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak, hâlâ Almanya’nın çıkarına. Diyaloğa açığız” dedi. Skripal ve kızına yönelik saldırının aydınlatılması için Rusya’ya çağrıda bulunan Büyükelçi von Frisch, "Salisbury'deki korkunç olay gözönünde bulundurulduğunda, Rus hükümetinin açıklık ve şeffaflık sağlamak, yanıt bekleyen bütün soruları cevaplamak için her türlü çabayı göstermeli” şeklinde konuştu.

Skripal ve kızına sinir gazı ile düzenlenen saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere, Moskova'ya yönelik yaptırımlar kapsamında 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. İngiltere ile dayanışma gösteren 26 ülke, Rus diplomatı sınır etme kararı almıştı. Toplam 150 Rus diplomat sınır dışı edilmişti. Moskova, misilleme olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Rusya'dan Perşembe günü de St. Petersburg’daki ABD Başkonsolosluğu’nun kapatılacağını ve 60 diplomatın sınır dışı edileceğini açıklaması gelmişti.

Kremlin: Diplomatik savaşı biz başlatmadık

ABD, Rusya'nın aldığı karara tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın diplomatları sınır dışı etmekte "haksız” olduğunu savunarak, Washington'ın bu duruma "tepki gösterme hakkını saklı tuttuğunu” belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Cuma günü yaptığı açıklamada, "Rusya'nın diplomatik bir savaş başlatmadığını” söyledi. Peskov, Rusya'nın "düşmanca ve yasa dışı” eylemler karşısında "misilleme” yapmaya mecbur kaldığını ifade etti. Peskov, Moskova'nın Batı ile "iyi ilişkiler ve diyalogtan” yana olduğunu dile getirdi.

Yulya Skripal'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Moskova'nın sırlarını İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı. İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmışlardı.

Salisbury Hastanesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, Yulya Skripal'in sağlık durumunda iyileşme kaydedildiği ve artık hayati tehlikeyi atlattığı belirtilmişti.

DW, APF,dpa/JD,BÖ

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