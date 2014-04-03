Rusya Alman bakanı protesto etti



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin Hitler karşılaştırmasının yankıları devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yapılan bir açıkama ile Schäuble'nin açıklamalarını protesto etti. Bakanlık'ın açıklamasında Alman bakanın 'doğru olmayan tarihi benzetmesinin' bir provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı. Schäuble, Putin'in Kırım'ı ilhak etmesini Hitler'in 1938 yılında Çekoslovakya'daki Südet Bölgesi'ni işgal etmesine benzetmişti.

Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı, daha önceden planlanan bir görüşme kapsamında Bakanlık'a davet edilen Almanya'nın yeni Moskova Büyükelçisi Rüdiger Freiherr von Fritsch'in de bu konuda bilgilendirildiğini duyurdu. Kısa bir süre öncesine kadar Almanya'nın Polonya Büyükelçisi olan Rüdiger Freiherr von Fritsch Rusya'daki görevini bir hafta önce devralmıştı.

Bakanın değerlendirmelerine gelen tepkiler üzerine Almanya Maliye Bakanlığı, Schäuble'nin Putin'i Adolf Hitler'e benzetmediği, Bakan'ın sadece geçmişle paralellik kurarak Rusya'nın Ukrayna topraklarına müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekmek istediği belirtilmişti.