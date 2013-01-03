Rusya alkole savaş açtı

Rusya'da yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde, sabah saat 11 ile akşam 20 arasında büfe ve bakkallarda bira satışı yasaklandı. Satışa sunulacak bira miktarına da sınırlama getirildi.

İnterfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya'da geçen yılın başında bira satışından alınan vergiler yüzde 20 oranında yükseltilmişti. Vergi oranının bu sene yüzde 25, gelecek yıl da yüzde 20 oranında artırılması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Rusya en çok alkol tüketilen ülke. Rusya'da erkek ölümlerinin yüzde 20'si, kadın ölümlerinin ise yüzde 6'sı aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan rahtsızlıklarla ilişkili.

Alkol bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde Rusya'da votkadan alınan vergi de üçte bir oranında yükseltilmişti. Öte yandan medya ve internette alkollü içeceklerin reklamının yapılması da yasaklanmıştı.



(Deutsche Welle Türkçe)