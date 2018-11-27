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Dünya

Rusya alıkonulan Ukraynalı askerlerin görüntülerini yayınladı 

Sonat Kerem / Kiev, 27 Kasım (DHA) - Rusya istihbarat servisi FSB, Kerç Boğazı’nda Ukrayna gemileriyle birlikte alıkonulan denizcilerin sorgulandığı görüntüleri paylaştı

27 Kasım 2018 14:19

Sonat Kerem / Kiev, 27 Kasım (DHA) - Rusya istihbarat servisi FSB, Kerç Boğazı’nda Ukrayna gemileriyle birlikte alıkonulan denizcilerin sorgulandığı görüntüleri paylaştı.
Rusya, Pazartesi sabah saatlerinde Azak Denizi’nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini alıkoymuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne göre Rusya’nın alıkoyduğu askerlerin “rehin” olduklarını açıklamıştı. Kiev, Rusya’nın gemilere açtığı ateşte altı Ukraynalı askeri mürettebatın da yaralandığını duyurmuştu.
FSB’nin yayınladığı ve alıkonulan Ukraynalı denizcilerin sorgulandığı görüntülerde Andrey Draç adlı mürettebat, “Mariupol’a doğru yol alırken Rusya’nın kıyı güvenlik yetkilileri, Rusya Federasyonu yasalarının ihlal edildiği yönünde uyarıda bulundu” dedi. Sergey Tsibizov adlı denizci de, “Ukrayna’nın, Rusya’nın karasularını ihlal ettiğini” söyledi.
NATO, Rusya’ya Ukrayna gemilerini ve askerlerini serbest bırakması çağrısında bulunmuştu.

Görüntü dökümü:
Ukraynalı askerlerin görüntüleri

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