Rusya, AGİT Basın Özgürlüğü temsilcisinden tepki bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Kasım (DHA) - Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Temsilciliği, Rusya’nın AGİT Basın Özgürlüğü temsilcisi Arlem Dezir’den, Kamu Odası Bilgisel Toplum Gelişimi Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç’in Washington’da göz altına alınmasına tepki göstermesini beklediğini duyurdu.

Rusya’nın AGİT Temsilciliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AGİT Basın Özgürlüğü temsilcisi Arlem Dezir’den Rus gazeteci Aleksandr Malkeviç’in FBI yetkilileri tarafından Washington Havalimanı\'nda gözaltına alınmasına tepki göstermesini bekliyoruz” dedi.

Daha önce Rusya’nın Washington Büyükelçiliği bu konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’na başvurdu. Malkeviç, Tass ajansına yaptığı açıklamada, FBI yetkililerinin sorgudan sonra kendisini serbest bıraktıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Malkeviç’in göz altına alınmasının Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar için bahane olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.